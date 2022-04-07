الكرملين: الرئيس الروسى أطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير المفاوضات مع أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بيان الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الطرفين ناقشا "عددًا من الجوانب الهامة من العلاقات الروسية - الهنغارية التي تواصل في تطورها بشكل متبادل المنفعة".



وأضاف البيان أن بوتين أطلع رئيس الحكومة الهنجارية على الأوضاع في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني و"قيم تقييمًا مبدئيًا للاستفزاز الأوكراني في مدينة بوتشا"، مشيرًا إلى أن بوتين وأوربان اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

وكان أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا يستبعد احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية، إذا استمرت في ممارسة طرد الدبلوماسيين الروس.

وقال بيسكوف - في مقابلة متلفزة نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، ردًا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفرنسا ودول أخرى "نعم، إذا استمرت ممارسة طرد دبلوماسيينا، فهناك مثل هذا الاحتمال، لأننا نواجه يوميًا هذه الأعمال العدائية، وطرد الدبلوماسيين قرار يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية".

وشدد بيسكوف، في الوقت ذاته، على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية خاصة في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، واجهت روسيا طردًا غير مسبوق لدبلوماسييها من الدول الغربية: وفقًا لإحصاء وكالة سبوتنيك، بلغ العدد الدبلوماسيين حوالي 300 شخص خلال ما يزيد قليلًا عن شهر واحد، وسيزداد هذا الرقم، نظرًا لعدم قيام جميع البلدان بعد بتحديد عدد الروس الذين سيتم طردهم.



واتهم رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، كييف باستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلاحظ ذلك.