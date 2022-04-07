الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربي الحلقة 5| كواليس الموعد الغرامي الأول بين تارا عماد وأحمد داود

تارا عماد
تارا عماد

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “سوتس بالعربي”، كواليس أول لقاء غرامي بين الفنانة تارا عماد في دور ليلى  وأحمد داود في دور آدم.  

وفي كواليس الحلقة، نشأت علاقة عاطفية داخل مكتب المحاماة، بين الزملاء ليلى وآدم ، حيث تُدبر ليلى لقاءًا منفردًا في أحد المطاعم وتصطحب آدم لاختبار الطعام وبعد الكثير من التجارب تعرف ليلى أن آدم ليس معتادًا على الأطعمة الفاخرة، وأنه يفضل أكل الشارع وتدرك الاختلاف الكبير بينهما.

تنجذب ليلى نحو آدم وشخصيته الطموحة ولا تفارقها الابتسامة التي تعبر بدون أي تصريح أو كلام عن حبها المتنامي لآدم في مشهد رومانسي.

وتشارك تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داوود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني. 

مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

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