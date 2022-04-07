جزيرة غمام الحلقة 5| تفاعل رواد السوشيال ميديا مع شخصية المتصوف لـ أحمد أمين

أثارت شخصية الفنان أحمد أمين، الذي ظهر خلال الحلقة الخامسة من مسلسل جزيرة غمام، إعجاب جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، خاصة بعد خروجه عن السياق الكوميدي الذي تعود على الظهور به.

وجسد أمين دور "عرفات" وهي شخصية رجل متصوف يتميز بلين القلب والطيبة ونقاء السريرة والايمان القاطع بالله على مذاهب العشق الإلهي الخالص.

حكاية دعاء الشيخ عرفات المتكرر بجزيرة غمام

وكرر الشيخ عرفات خلال أحداث الحلقة الخامسة، دعاء "بسم الكرم الجميل الحنان المنان"، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجم أحمد أمين مع هذا الدعاء الذي وصفه البعض بـ"الجميل".

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في فترة العشرينيات، أي قبل 100 عام من حاضرنا الحالي، وتم تصوير مشاهد المسلسل في ديكور يتماشى مع هذه الفترة الزمنية.