الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تشهد أزمة فى السلع والزيوت.. «إكسترا نيوز» تكشف التفاصيل

جريدة الدستور

تشهد فرنسا أزمة كبيرة في السلع الغذائية والزيوت، مع استمرار العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

قال مراسل «إكسترا نيوز» في مارسيليا خالد شقير، إن فرنسا تشهد أزمة في السلع الغذائية والزيوت.
 

وأضاف أن العشرات من سائقي سيارات النقل في فرنسا قد تظاهروا احتجاجًا على ارتفاع اسعار الوقود، ما أدى إلى إغلاق مداخل ومخارج السوق الدولية في رونجيس، كما تكدست السيارات فى  منطقة إيل دو فرانس لعدة مئات من الكيلومترات وأدى إلى اختناق مرورى بسبب التظاهرات.

وتابع: «هناك ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل رهيب، وهناك محاولات من قبل الحكومة لتطمين الشعب بأن الوضع تحت السيطرة خاصة أنها مقبلة على انتخابات».

وقال: «لا يستطيع المواطن الفرنسي الآن التعامل مع الزيادة الهائلة في الأسعار إلا بترشيد الاستهلاك وترك السلع غير الضرورية».

 

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