تزايد البحث خلال هذه الآونة، عبر مواقع البحث الإلكترونية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام، فمع حلول شهر رمضان بدأ ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها البحث عن القيمة المحددة لزكاة الفطر هذا العام، حيث بدأ إخراجها منذ اليوم الأول لشهر رمضان.

قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2022

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد حددت قيمة استخراج زكاة الفطر هذا العام بحد أدنى 15 جنيها مصرياً فقط لا غير.

وكشفت دار الإفتاء، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طريقة احتساب قيمة زكاة الفطر.

وأوضحت "دار الإفتاء" إلى أنه يتم تحديد احتساب قيمة زكاة الفطر وفقاً لأسعار "إردب القمح"، باعتبار أن جميع المصريين يتناولون الخبز المصنوع من القمح.

وقالت دار الإفتاء إن سعر أردب القمح يساوي 900 جنيه، والأردب يوازي نحو 150 كيلو جراما، بما يعني أن سعر كيلو القمح يعادل 6 جنيهات.

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وبحسب الشريعة الإسلامية فإن الزكاة تستخرج بما يعادل على صاع من القمح، والصاع يساوي نحو ٢.٠٤ كيلو، وبحاصل ضرب مقدار الصاع في سعر الكيلو سيكون الإجمالي ١٢.٢٤ جنيه فقط لا غير.

ولذلك فقد حددت دار الإفتاء سعر زكاة الفطر بالتقريب لنحو 15 جنيها فقط لا غير، كحد أدنى للزكاة، ومن الممكن إخراجها منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبل صلاة العيد طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.