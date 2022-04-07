الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رنيم كيلاني تنتهي من تصوير «فاتن أمل حربي» لنيللي كريم

رنيم كيلاني
رنيم كيلاني

انتهت الفنانة الشابة رنيم كيلاني من تصوير دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة الكبيرة نيللي كريم الذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2022.

من ناحية أخرى، شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك لـ"فاتن" نيللي كريم ويتملكها التوتر، وبعد عودة زوجها "سيف" شريف سلامة للمنزل أخبرته بأنها تريده معها فى مشوار ضروري.

وبعد سؤال "سيف" لـ "فاتن" عن المشوار أخبرته بأن زوج "ميسون" هالة صدقى اختفى وتريد أن يذهب معها للقسم للإبلاغ عن اختفائه، رفض "سيف" وبدأت مشادات بينهما وصلت إلى أن اعتدى عليها بالضرب بعد وصفها له بعدم وجود رجولة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

تدور القصة حول فاتن امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قديم قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. 

يذكر أن "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

محمد الشرنوبي نيللي محمد التاجي الضرب شريف سلامة العدل جروب قضايا المرأة محمد ثروت

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