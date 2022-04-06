العائدون الحلقة 5| قدرة «المخابرات» على إيجاد قنبلة بدار القضاء العالي

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون بقيام ظابط المخابرات العامة "عمر"، الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة بمساعدة نادين "أمينة خليل" بإخلاء دار القضاء العالي، بسبب قيام عنصر «عزام» من تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يلعب دوره الفنان محمد عز، بزرع قنبلة في أحد قاعات الجامعة دون الاعتراف بمكانها واستمرار تهديدهم كي يساوم عمر على تهريبه.

ومن جانبه، تمكن الجهاز الأمني من التوصل لتفاصيل العملية الإرهابية التي خططت لها داعش في مصر، إذ استطاع ملاحقة والقبض على المتهم أثناء هروبه في أحد الأتوبيسات.

وتابعت نادين حركة عزام في المحكمة منذ وصوله عبر الكاميرات، لتتمكن من معرفة مكان القنبلة.

«العائدون»

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

يذكر أن مسلسل «العائدون» تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية في الفترة من 2018 وحتى 2020، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، ونجوم عرب منهم «أحمد الأحمد وجنيد زين الدين»، ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.