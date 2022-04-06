الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من باب العامود وأسيرًا محررًا فى الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خمسة شبان من منطقة باب العامود، عند مدخل البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا أسيرًا محررًا من "طوباس" بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم، غرب جنين بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير في طوباس بأن الاحتلال اعتقل الشاب يزن منجد مسلماني (23 عامًا)، بعد أن استدعته للتحقيق في معسكر سالم.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ الأول من رمضان 38 مقدسيًا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إن إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد عدوانها، يؤدي إلى انعدام الأفق السياسي وتدهور الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا.

وأشار مجدلاني إلى أن الشرعية الدولية لا تتجزأ وأن تطبيقها والقانون الدولي أمر هام لضمان استقرار النظام العالمي، وما يتطلبه ذلك من العمل لتحقيق السلام والاستقرار لكافة شعوب العالم.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تنتهك بشكل يومي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما زالت تمارس قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي وعمليات التهجير القسري، ووجه الدعوة للمجتمع الدولي لفرض العقوبات وعزل دولة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد مجدلاني الدور الهام الذي تقوم به الجمهورية الألمانية في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع الإنسانية، والدعم السياسي المستمر نحو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد أوفتشا دعم بلاده المتواصل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، ورفضها سياسات الاستيطان وكل الخطوات الأحادية الجانب والتي تقوض حل الدولتين.

