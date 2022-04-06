الصليب الأحمر: وصول أكثر من ألف شخص إلى زابوريجيا الأوكرانية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن فريقًا تابعًا له قاد قافلة من الحافلات والسيارات الخاصة تقل أكثر من ألف شخص إلى زابوريجيا، وذلك بعد أن اعتمد المدنيون على أنفسهم في الفرار من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وقال باسكال هوندت رئيس بعثة اللجنة في أوكرانيا في بيان "وصول هذه القافلة إلى زابوريجيا يمثل إغاثة كبيرة لمئات الأشخاص الذين عانوا بشدة وهم الآن في موقع أكثر أمانًا".

ومع ذلك، من الواضح أن آلاف المدنيين المحاصرين داخل ماريوبول يحتاجون إلى ممر آمن ومساعدات للدخول.

تعمل اللجنة في أوكرانيا منذ 2014 وأدخلت في الفترة الأخيرة أكثر من 700 طن من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية ومواد الإغاثة إلى البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر، عن أن فريقًا تابعًا له كان يساعد في إجلاء المدنيين المحاصرين من مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا قد تعرض للاحتجاز على يد "الشرطة" في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي بذلت جهودًا منذ أيام لإيصال فريق إلى ماريوبول للمساعدة بفتح ممر آمن لآلاف المدنيين الذين يسعون الى الفرار، أن هذا الفريق "محتجز في بلدة محاذية تخضع حاليًا للسيطرة الروسية".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية كايتلين كيلي في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن الفريق "محتجز في بلدة مانغوش على بعد 20 كيلومترًا غرب ماريوبول".

وأضافت أن "الفريق أوقف الاثنين خلال قيامه بجهود إنسانية للمساعدة في فتح ممر آمن للمدنيين".

وردًا على سؤال حول الجهة التي تحتجز الفريق، أجابت "الشرطة" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشارت كيلي إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتصال مباشر بزملائنا وهي تتواصل مع الأطراف كافة على كل الجهات لإيضاح الوضع والسماح لهم باستئناف عملهم الإنساني".

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول منذ أكثر من شهر، حيث يدافع السكان عن أنفسهم في ظل ظروف ندد بها المجتمع الدولي.