فاوتشي يتوقع زيادة حالات كورونا بسبب سلالة «بي ايه. 2»

قال المستشار الطبي بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إنه يتوقع أن تدفع سلالة "بي ايه. 2"، وهي سلالة فرعية من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، إلى زيادة حالات كوفيد- 19 في الولايات المتحدة، وإن زيادة أشد خطورة في الحالات قد تقع في ظل الطقس الخريفي البارد، حسبما أفادت بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فاوتشي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه رغم صعوبة التنبؤ بالموجة الكبيرة القادمة "لن أتفاجأ إذا شهدنا زيادة في الحالات".

وبينما تظهر في بعض الولايات خاصة في شمال شرق البلاد زيادة طفيفة في حالات كورونا، وصلت معدلات زيادة الحالات في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ الصيف الماضي ،ووصلت معدلات حالات النقل إلى المستشفى لأدنى مستوى خلال الجائحة.

وأعرب فاوتشي عن أمله في ألا تكون هناك زيادة كبيرة في حالات النقل إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19، فيما يكوّن في البلاد مستوى كبير من المناعة بسبب التطعيم وتفشي الإصابات بسلالة أوميكرون خلال الشتاء.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الثلاثاء، ليصل إلى 2ر80 مليون إصابة حتى الساعة 0322 صباحا بتوقيت نيويورك.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.