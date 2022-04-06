الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باريس وواشنطن تتعهدان بتعزيز المساعدة لمكافحة المجاعة فى غرب إفريقيا

المجاعة في غرب إفريقيا
المجاعة في غرب إفريقيا

تعهدت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى خلال اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأربعاء بزيادة مساعداتها المالية لدول غرب إفريقيا والساحل لمكافحة المجاعة المتفاقمة.
خلال مائدة مستديرة بدعوة من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمة عبر الفيديو إن فرنسا ستقدم "دعما ماليا قيمته الإجمالية 166 مليون يورو" عام 2022.
واستجابة لدعوة رئيس النيجر محمد بازوم إلى زيادة "كبيرة وعاجلة" في التمويل الدولي، تعهدت الولايات المتحدة تقديم 311 مليون دولار إضافي ووعدت كندا بمبلغ 82 مليون دولار إضافي.
من جهتهم، حذّر خبراء في اجتماع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي من أن الجفاف الشديد ووباء كوفيد-19 والحرب الجارية في أوكرانيا، كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم مخاطر المجاعة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح.
بدورها، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أن الجوع وسوء التغذية قد يطالان 38,3 مليون شخص بحلول يونيو لغياب تدابير مناسبة لتجنّبهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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