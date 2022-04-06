أول تحرك من صحة البرلمان بشأن وجود «شوكولاتة مخدرة»

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تم تداوله من أخبار عن أحد منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج وتحتوي على نبات «الخشخاش» في مكوناتها.

وأضافت «عبدالحليم»، أن هذه المنتجات انتشر بيعها بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة، فكيف دخلت مصر وكيف تم استيرادها او تصنيعها فى الأسواق المصرية، وكونها بها مخدر الحشيش يشكل جريمة تعاطي أو إتجار بحسب الأحوال، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتساءلت عضو مجلس النواب: «أين دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق المصرية؟، وكيف وصلت مثل هذه المنتجات الى الأسواق المصرية؟، وكيف يتم بيعها بالمولات ومحطات البنزين بشكل طبيعي دون أن يتم ضبطها من قبل الجهات الرقابية؟، وهل هناك منتجات أخرى تحتوى على مواد مخدرة غير هذا النوع من الشيكولاتة؟».

وطالبت، بإحكام القبضة على استيراد مثل هذه المنتجات، وإخضاعها للرقابة الجيدة قبل نشرها بالأسواق، كما طالبت بشن حملات تفتيشية للتأكد من صحة ما يتم تداوله، للوقوف على حقيقة انتشار هذا النوع من المنتجات ومن المسئول عنه وكيف تم استيراده وتداوله بالأسواق المصرية.

وكانت علقت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على ضبط خبيرة التغذية دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وترويج أدوية مغشوشة، بان الضربات تتوالى على مدعي الوهم ومروجي الوصفات الطبية، فهذه الضربة الثانية بعد ضبط طبيب الكركمين والحكم عليه بالسجن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من أمثال هؤلاء الذين يقومون بإيهام المواطنين بأن لديهم علاج لكل الأمراض، وأنهم خبراء تغذية وخبراء علاج، والطب منهم براء.