قبل فصل الصيف.. تحذيرات من حرائق غابات جبال الروكي الأمريكية

أكدت شبكة "نين نيوز" في نسختها الأمريكية، أنه تم إصدار توقعات حرائق الغابات مؤخرًا لمنطقة جبال الروكي، حيث يتوقع المتنبئون حرائق الغابات فوق المتوسط ​​خلال الأشهر الأربعة المقبلة في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في مركز تنسيق منطقة جبال روكي (RMACC) إن حرائق الغابات يمكن أن تحدث في أي وقت من العام، ولكن معظم نشاط حرائق الغابات في كولورادو يحدث خلال أشهر الصيف، وهناك عدة عوامل تميل نحو موسم نشط.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة والجفاف أكثر من المعتاد خلال الأشهر الأربعة المقبلة، لكنهم قالوا إن عاملاً كبيرًا آخر هو أن الصيف الماضي كان الأول مع رياح موسمية نشطة منذ عدة سنوات.

وقالت كولين هاسكل، أخصائية الأرصاد الجوية بالطقس الحرائق في RMACC: "الرياح الموسمية الجنوبية الغربية هي نوع من الأخبار الجيدة والسيئة نوعًا ما، فكان من الممكن أن يكون موسم الحرائق في العام الماضي أسوأ بكثير إذا لم تسقط الأمطار الموسمية ، ولكن الشيء غير الجيد في كل تلك الأمطار هو أنها أنتجت الكثير من الوقود".

وأضافت هاسكل أنه من المحتمل أن تدخل النباتات الإضافية حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الصيف.

وأكدت الشبكة أن التوقعات لشهر أبريل تظهر أن كل شرق كولورادو مع إمكانات أعلى من المعتاد، وقالت هاسكل إن السبب الأكبر لذلك هو أن شهر أبريل هو أحد أكثر الشهور رياحًا على فرونت رينج والسهول الشرقية لكولورادو، وهذه الرياح قادرة جدًا على نشر حرائق كبيرة وتجعل من الصعب جدًا على رجال الإطفاء إطفائها.

وأوضحت هاسكل أن الجو عادة ما يكون عاصفًا في شهر أبريل تقريبًا، ولكن احتمالات اندلاع حرائق الغابات ليست دائمًا بهذا الارتفاع، لأن رياح أبريل الموسمية هذه تتحد مع الغطاء النباتي الجاف، خاصة تحت 9000 قدم.