وزير الاتصالات لـ«الدستور»: الانتقال للعاصمة الإدارية إعلان رسمي لبدء الجمهورية الثانية

- الانتهاء من تجهيز جميع المباني الحكومية بالأدوات والأجهزة التكنولوجية المطلوبة

- نظام إلكتروني مؤمن ومشفر يصعب اختراقه يدير دولاب العمل الحكومي بالعاصمة الجديدة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة انتهت من تنفيذ جميع التطبيقات التشاركية والخاصة بكل وزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الاتصالات في تصريح لـ"الدستور" إن هناك محورين في عملية انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الأول الانتهاء من التدريب على جميع التطبيقات الحكومية الرقمية والثاني تجهيز السيستم وميكنة مليار وثيقة ومستند حكومي لسهولة التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد.

وأوضح أن عملية انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية حدث فريد من نوعه ويمثل إعلان رسمي لبدء الجمهورية الثانية للدولة المصرية الحديثة “مصر الرقمية”، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المباني الحكومية بالأدوات والأجهزة التكنولوجية المطلوبة.

ونوه عمرو طلعت بأن السيستم الجديد عبارة عن شبكة مغلقة ومؤمنة ومشفرة ويصعب اختراقها، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بين الوزارات وبعضها ورئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن السيستم سيسمح للموظف بالدخول على الملفات التي تخصه فقط حيث تم ميكنة الجهاز الإداري للدولة فكل الوزارات ستتبع نظام موحد في العمل.

وأشار الوزير إلى أن عملية الانتقال وبدء العمل والتشغيل لعمل الجهاز الإداري من العاصمة الإدارية الجديدة سيشهد طفرة في منهجية عمل دولاب عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطور الرقمي الهائل في الدول الأخرى.

ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وتم الانتهاء من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، موضحا أنه تم تدريب 47953 مستفيدا لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بواقع 6585 شهادة تدريبية.

كما أكد الوزير أن الأكاديمية انتهت من عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التفاعلية حول تقنيات التحول الرقمي، بالتوازي مع استكمال تنفيذ برامج تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.