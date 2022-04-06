الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: تدمير 10 مبانٍ شاهقة بـ سيفيرودونيتسك فى قصف روسى

أوكرانيا
أوكرانيا

أفاد مسئولون أوكرانيون، بأن قصفًا بالمدفعية الروسية دمر أكثر من 10 مبان شاهقة في مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد.

وقالت هيئة الدفاع المدني في منطقة لوهانسك، إن خمس منازل خاصة ومدرسة ومركز تسوق وعدة مرائيب (جراجات) تعرضت للقصف.

ويحث حاكم لوهانسك والحكومة في كييف سكان لوهانسك والآخرين في شرقي البلاد على حزم متعلقاتهم والفرار قبل عدوان روسي كبير محتمل.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيريشتشوك، إن السكة الحديدية الأوكرانية نقلت عدة آلاف شخص من مناطق مهددة إلى غربي البلاد اليوم الأربعاء وحده. 

كان اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الأربعاء، السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء "الاستفزازات السافرة" في مدينة بوتشا، حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية، كما أفاد الكرملين.

وأصدر الكرملين بيانًا جاء فيه "أطلع فلاديمير بوتين (أوربان) على الوضع فيما يتعلق بالمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني وقدم أيضًا تقييمه المبدئي للاستفزازات السافرة لنظام كييف في مدينة بوتشا"، في أول رد فعل من الرئيس الروسي على هذه القضية التي تثير استياء دوليًا.

وقبل بوتين، نفى مسئولون روس آخرون قيام قوات موسكو بانتهاكات في بوتشا، ووصف الكرملين صور الجثث المنتشرة في شوارع هذه المدينة التي بثتها وسائل الإعلام منذ نهاية الأسبوع الماضي بأنها "مفبركة".

الأربعاء، اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المسئولين ووسائل الإعلام الغربية "بإصدار حكم إدانة بحق بلدنا بدون أن تحاول حتى التحقق من أي شيء".

أضافت أن "هذا التزوير الاجرامي تم تلفيقه لتبرير الحزمة التالية من العقوبات" ضد موسكو، معتبرة أن وسائل الإعلام الغربية "متواطئة" في انتهاكات بوتشا.

وأشارت إلى أن الجانب الأوكراني إما أعدم مدنيين في هذه المدينة، وإما نقل الجثامين إلى هناك بغرض تصوير مشاهد.

وقالت الحكومة الألمانية الأربعاء، إن الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية الشهر الماضي لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قدمت أدلة قوية على إنكار موسكو ضلوع القوات الروسية في تلك الجرائم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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