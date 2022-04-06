الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أعضاء وكالة الطاقة الدولية تعتزم ضخ 60 مليون برميل نفط من مخزوناتها في الأسواق

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية

قالت مصادر مطلعة إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستضخ 60 مليون برميل نفط من مخزونات الطوارئ لديها لدعم قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ 180 مليون برميل من المخزون الأمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف تهدئة الأسعار التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التحرك المنسق للدول الرئيسية المستهلكة للنفط، يستهدف الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.


كانت العقوبات الدولية على روسيا وقرار المشترين غير الرسمي بالامتناع عن شراء النفط الروسي قد أدت إلى أكبر اضطراب في إمدادات النفط العالمية منذ عقود.


وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج روسيا من النفط بمقدار الربع خلال الشهر الحالي، وهو ما يعني خروج حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من السوق. ويستهدف الضخ من مخزونات الدول المستهلكة سد جزء من العجز الناجم عن تراجع إمدادات النفط الروسي، لكن السوق ستظل تعاني من نقص الإمدادات في ظل رفض تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما هو مقرر.


واستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي فوق مستوى 101 دولار للبرميل اليوم الأربعاء ليرتفع السعر بنحو 35% خلال  العام الحالي.


وقالت المصادر إن الكميات التي سيتم ضخها من المخزونات رسميا تصل إلى 120 مليون برميل، نصفها من الولايات المتحدة والنصف الآخر من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.

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