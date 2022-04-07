تفاصيل خطة تطوير الطرق بمدينتى الشروق وحدائق أكتوبر (صور)

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطرق الداخلية بالمنطقة الثالثة عمارات، والتي تعد أحد المناطق السكنيه بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجاري تنفيذه بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات.



وأوضح عبد اللطيف بشارة، رئيس الجهاز، بأن خطة العمل استهدفت المنطقة الثالث؛ وذلك نظرًا لانتهاء شبكة الغاز الطبيعي، وكذلك الأرصفة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات والمسطحات الخضراء، وسيتم تباعًا أعمال الرصف لباقي المناطق حسب جاهزيتها لتنفيذ الأسفلت.

كما شدد رئيس الجهاز على تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.



وعلى صعيد آخر، أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استمرار وتكثيف الجهود خلال شهر رمضان المبارك لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق ومحاور المدينة الرئيسية.

وأعلن "مصطفى"، أنه جاري الآن استكمال أعمال رفع كفاءة طريق زويل من أعمال سن و طبقة الأسفلت وأعمال رش mco بداية من مشروع 266 عمارة إسكان اجتماعي، وتم البدء في تركيب البردورات العجالي لحارة الخدمة بطول 1200 متر طولي.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجرى تنفيذ أعمال طريق R4 (طريق الحي الإيطالي)، كما جاري استكمال أعمال ازدواج وتطوير الطريق، وأيضا جاري رفع كفاءة طريق MA1 (الطريق الفاصل بين مشروع صن كابيتال والإسكان البديل)، حيث جاري أعمال السن والأسفلت تباعًا.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جاري أعمال تطوير الطريق لمنطقتي جاردينيا (أ، ب)، حيث جاري استمرار أعمال الأسفلت ضمن أعمال التأهيل وتوفير كافة المرافق والخدمات بالمنطقة، موضحًا أن أن تلك المشروعات من أهم المشروعات الجارية حاليًا وأكثرها حيوية بالمدينة، وشدد على سرعة نهو الأعمال بالجودة المطلوبة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.