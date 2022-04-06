«الاختيار 3».. ماذا طلب الإرهابي كريم بدوي من أعضاء خلية مدينة نصر؟

"هنفذ عمليات تهدف للسيطرة على سيناء والبحر الأحمر والتحكم في قناة السويس" بهذه الكلمات ظهر مؤسس خلية مدينة نصر الإرهابية كريم عصام البدوي في نهاية الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3، وهو يكلف عناصره الإرهابية بالتعليمات الجديدة ويوزع عليهم الأدوار.

ذاع سيط الإرهابي كريم بدوي في الكثير من المعلومات والتحركات الخطيرة التي تستهدف كيان الدولة ومنها خطط لإنشاء جهاز اغتيال خاص لاستهداف الشخصيات والرموز العامة، بالإضافة إلى استهداف الأقباط والكنائس، وفي سياق ذلك تستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن خلية مدينة نصر الإرهابية والقضايا التي تورط فيها كريم بدوي.

وقد أكدت المعلومات الأمنية أن قطاع الأمن الوطني استطاع تفكيك "خلية مدينة نصر الإرهابية" عام 2012 والقضاء عليها وتقديم عناصرها للمحاكمة والتي فرضت أحكامًا قاسية ومؤبدة على عناصرها بالسجن ضد أعضائها.

فقد ضمت قضية خلية مدينة نصر 26 إرهابيا ووجهت النيابة الخلية الإرهابية تهم من بينها إنشاء مجموعة تنظيمية، بالمخالفة لأحكام القانون، الذي يدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملهم والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة أن خلية مدينة نصر جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور العبادة وممتلكاتهم واستهداف المقرات. البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالممر المائي لقناة السويس من أجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكان الإرهاب أحد أهدافها ، وكان أفراده يمتلكون ويحصلون على متفجرات وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية بإشراف المستشار هشام القرموطي وقتها أن المتهمين من أعضاء الخلية الإرهابية حصلوا على أوراق ومنشورات وتسجيلات ووسائل تسجيل تروج لها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين امتلكوا وصنعوا مواد متفجرة ومواد وأجهزة تستخدم في تصنيع هذه المواد ، بالإضافة إلى الموجات الإلكترونية والدوائر الكهربائية وأجهزة التحكم عن بعد المتصلة بالهواتف المحمولة وأجهزة ضبط الوقت والكرات المعدنية ، دون الحصول على ترخيص باستخدامها. من الجهات المختصة ، إضافة إلى 25 ألف هاتف محمول يحتوي على مادة تي إن تي شديدة الانفجار.

ولفتت إلى أن المتهمين بحوزتهم أسلحة آلية من طراز “هيرستال” وبندقية قنص لا يجوز الترخيص بحيازتها ، وقد حصلوا عليها بقصد استخدامها ، وثبت حيازتهم أسلحة بدون ترخيص. بقصد تعكير صفو الأمن والنظام العام ، كما صنعوا “كاتمات الصوت”. أسلحة نارية محلية الصنع مصنوعة بدون ترخيص.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين وضعوا خطة باسم “معركة فتح مصر” ، حيث تم ضبط أوراق مكتوبة في مساكن المتهمين ومقرهم التنظيمي. وخاصة الاقتصاديين ، وتفجير مرافقهم الحيوية ودور عبادتهم ، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر.

تضمنت خطة الجماعة الإرهابية السيطرة على كامل أراضي سيناء وجبال البحر الأحمر، واتخاذها نقطة ارتكاز للعمل الجهادي ، واكتساب أهلها كمؤيدين للتنظيم ، وتهديد قناة السويس ، والعمل على تدريب عناصر التنظيم. واستخدام السلاح والمتفجرات وإنشاء جهاز خاص لتنفيذ الاغتيالات. وكذلك التدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات واستهداف منطقة شبرا دوران بجميع المحلات التجارية المملوكة للمسيحيين واستهداف منشآت الشرطة والعسكرية.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الأربع حلقات الأولى بدء حكم المعزول محمد مرسي وسعي حكومته بقيادة هشام قنديل لأخونة مؤسسات الدولة ومحاربتها، فضلا عن صدور قرار تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.