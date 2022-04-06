البرلمان التشيكى: القتل بالتجويع بأوكرانيا 1932 «تطهير عرقى»

وافق البرلمان التشيكي اليوم الأربعاء، على اعتبار المجاعة التي اجتاحت أوكرانيا في عامي 1932 و 1933، المعروفة باسم هولودومور، عملا من أعمال التطهير العرقي ضد الشعب الأوكراني.



وحصدت هولودومور أو "القتل بالتجويع" أرواح أربعة ملايين شخص وكانت نتيجة مباشرة لسياسات الاتحاد السوفيتي في عهد جوزيف ستالين، وفقا للتصويت الذي وافق فيه 125 عضوا على اعتبار هولودومور تطهيرا عرقيا، فيما لم يصوت أي نائب بالرفض.



وأشار القرار إلى أن التشيك تعترف "بالمجاعة المصطنعة " و "جرائم التطهير العرقي الصادمة ضد الشعب الأوكراني والإنسانية".



وجاءت هذه الخطوة في إظهار للتضامن من جانب الحكومة التشيكية، التي شهدت تدهور علاقتها بموسكو مؤخرا، خاصة منذ غزو روسيا لأوكرانيا.



وأجبرت براغ دبلوماسيا روسيا على مغادرة البلاد مؤخرا، وزعمت أنه كان يعمل لصالح المخابرات الروسية. كما تساعد التشيك كييف بالسلاح والمساعدات الإنسانية وسط غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية التشيكية إن الدبلوماسية التشيكية ستواصل السعي إلى جانب حلفائها لتقديم الجناة إلى العدالة في واقعة "بوتشا"، بعد اكتشاف العديد من المدنيين القتلى في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت الخارجية التشيكية- في بيان نقله راديو براغ الدولي - بأن "القتل الممنهج للمدنيين الذي يرتكبه الجيش الروسي هو جزء آخر من سلسلة جرائم الحرب المروعة التي ارتكبها نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب جرائم في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.

وصرّح وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، بأن الوزارة أنفقت حتى الآن 10 مليارات كرونة تشيكية لإدارة أزمة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم جراء العمليات العسكرية الروسية.

