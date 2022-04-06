ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى ألمانيا.. «إكسترا نيوز» تكشف التفاصيل (فيديو)

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، العربى مرزوق، في تقريره اليوم الأربعاء 6 أبريل، الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والمشاكل الإقتصادية التي تواجه ألمانيا، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20% بصورة عامة.

وأوضح مرزوق، فى تقريره اليومي، أن أوروبا تتعرض لحالة من التأثر الشديد، بسبب ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع كبير بالأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية وغيرها من المنتجات، الأمر الذى أدى إلى تعرض بعض الدول لزيادة فى نسبة التضخم وقلة المعروض من المنتجات.

وبحسب مراسل إكسترا نيوز فى ألمانيا، فقد حددت السلطات الألمانية، زجاجة زيت واحدة وكيس دقيق واحد لكل مواطن، فيما حذر نائب الأمين العام لاتحاد المزارعين الألمان من زيادة الأسعار بصورة أكبر فى يونيو المقبل، يأتى هذا وسط توقعات بارتفاع نسبة التضخم فى ألمانيا لـ 17 %.