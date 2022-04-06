الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سأحرص على ألا تعوض روسيا الخسائر الناجمة عن العقوبات

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيحرص على ألا تتمكن روسيا من تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن، في خطاب أعلن فيه حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "سنضيق الخناق على الاقتصاد الروسي ونواصل العمل على عزل روسيا"، مضيفا "القطاع الخاص سيغادر روسيا.. وسنتأكد من عدم تعويض تلك الخسائر".

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها تواصل، رفقة الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فرض عقوبات جديدة موسعة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.

وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه سيجرى فرض عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربانك، وأكبر بنك خاص في روسيا، ألفا بنك، حيث سيؤدي الإجراء إلى تجميد أصول المؤسستين التي تمس النظام المالي الأميركي، ويمنع الأشخاص الأميركيين من التعامل معهم".

وبحسب البيان فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على أمر تنفيذي جديد، يتضمن حظرًا على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل الأشخاص الأمريكيين أينما كانوا.

ولفت إلى أن ذلك الإجراء يعتمد على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا، ويشمل هجرة مصنعي القطاع الخاص وشركات الطاقة وكبار تجار التجزئة والمؤسسات المالية، فضلاً عن مقدمي الخدمات الآخرين مثل المحاماة والشركات الاستشارية.

كما تشمل العقوبات حظرا كاملا على الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة، ومنع أي شخص أميركي من التعامل مع هذه الكيانات وتجميد أي من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية"، وستعلن وزارة الخزانة عن هذه الكيانات غدا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

الداخلية: خلو الشوكولاتة من مخدر الحشيش بعد تحليلها

إميليا كلارك تعلق على «كوميك عمرو مصطفى»؟ محصلش خالص

قنبلة كوميديا قادمة.. مربوحة تكشف لـ«الدستور» كواليس دورها في الكبير أوي 6

السيطرة على حريق سيارة محملة بالوقود في الحوامدية

«ديلي ميل»: مصر ثاني أفضل مقصد سياحي بالعالم في الربيع والصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

كريم فرغلى

ناس عارفة ربنا

محمد المعتصم

البرامج فى رمضان.. فى رمضاااان

ماجد حبته

التجلى الأعظم فوق أرض السلام

محمد العسيري

باريس مدينة الحب والفنون وجنون الأسعار

فيصل شمس

هل مصر هي دولة المستشفيات؟

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار