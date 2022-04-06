الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى: سأوقع على أمر تنفيذى يحظر أى استثمارات أمريكية فى روسيا وسنزيد من عزلتها

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها مثل مسيرات متطورة وصواريخ جافلين وغيرها، كما سنحاسب المتورطين عن الجرائم في بوتشا الأوكرانية".

وقال الرئيس بايدن - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء - إنه سيوقع أمر تنفيذي يحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا وسنزيد من عزلتها، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية شملت أكثر من 600 شركة روسية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا وستزيد من عزلتها، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا والجيش الأوكراني يقاتل بنجاح، مؤكدًا أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا نتيجة أفعالها في بوتشا.

وأضاف "اليوم سنقف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، وسنعلن عن حزمة جديدة من العقوبات المدمرة ضد روسيا".

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على قناعة، بأن حربا بين الولايات المتحدة وروسيا "ليست من مصلحة" واشنطن.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "أعتقد أن أهداف الرئيس وواجباته تتمثل في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة والأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي".

وتابعت: "وهي لا تكمن في إطلاق الحرب مع روسيا، بل في بذل كل ما في وسعنا من أجل محاسبتها ودعم الجهود اللازمة على الصعيد الدولي، وتقديم المساعدات العسكرية والأمنية للأوكرانيين والسلطات الأوكرانية".

وأكدت أن "هذا هو ما نعمل عليه.. لكن حربا مع روسيا لا تصب في مصلحتنا، مصلحة الأمريكيين".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية تدخل واشنطن عسكريا في الأحداث بأوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

الداخلية: خلو الشوكولاتة من مخدر الحشيش بعد تحليلها

إميليا كلارك تعلق على «كوميك عمرو مصطفى»؟ محصلش خالص

قنبلة كوميديا قادمة.. مربوحة تكشف لـ«الدستور» كواليس دورها في الكبير أوي 6

السيطرة على حريق سيارة محملة بالوقود في الحوامدية

«ديلي ميل»: مصر ثاني أفضل مقصد سياحي بالعالم في الربيع والصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

كريم فرغلى

ناس عارفة ربنا

محمد المعتصم

البرامج فى رمضان.. فى رمضاااان

ماجد حبته

التجلى الأعظم فوق أرض السلام

محمد العسيري

باريس مدينة الحب والفنون وجنون الأسعار

فيصل شمس

هل مصر هي دولة المستشفيات؟

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار