الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تنتقد سلطات تايوان لاستغلالها الأزمة الأوكرانية

المتحدث باسم مكتب
المتحدث باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني ما

انتقد المتحدث باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني بسبب استغلالها الوضع في أوكرانيا لتضليل سكان الجزيرة والرأي الدولي العام.
وقال قوانغ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا " إن النية الحقيقية لسلطة الحزب الديمقراطي التقدمي وراء إظهار قيمتها كأداة استراتيجية للقوى الخارجية وإثارة ضجيج بشأن ما يسمى التهديد العسكري من الصين، هي (تدويل) قضية تايوان وتبرير الأعمال الاستفزازية المتعلقة بما يسمى استقلال تايوان ".
وأكد قوانغ أن تايوان جزء من الأراضي الصينية وأنه لا يمكن إيقاف إعادة توحيد الصين، قائلًا "مهما كانت الذريعة التي قد تستخدمها سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي، فلن تستطيع إخفاء نية الانفصال عن البلد وبيع المصالح الوطنية"، مشددًا على أن أي محاولة للسعي لما يسمى "استقلال تايوان" محكوم عليها بالفشل.
وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن الصين وكندا ليست بينهما نزاعات تاريخية أو تضارب حقيقي في المصالح، معربًا عن أمل بلاده في أن تبذل كندا المزيد من الجهود لتعزيز الثقة المتبادلة ودعم العلاقات الثنائية.
وأوضح "وانج" - خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الأربعاء - أن شعبي الصين وكندا يتمتعان بتبادلات ودية طويلة الأمد، كما أن كندا من أوائل الدول الغربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلى أن الصين تنظر دائمًا إلى العلاقات الصينية الكندية وتتعامل معها من منظور استراتيجي وطويل الأمد.
وشدد على أن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ليس في مصلحة البلدين، حيث إن العلاقات الصينية الكندية تعرضت في السنوات الأخيرة لانتكاسة خطيرة .. داعيًا كندا إلى مواجهة المشكلات والتعاون مع الصين.

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