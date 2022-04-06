الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتفقد سير العمل بمستشفى المحلة العام

صحة الغربية
صحة الغربية

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، سير العمل بمستشفى المحلة العام، ورافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة ناهد مولانا مدير إدارة بنوك الدم، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد الفريق الطبي وتوفير المستلزمات والأدوية وعودة العمل بكامل طاقتها بجميع التخصصات بعد انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا.

كما قام "حميدة"، بالمرور على قسم بنك الدم وما تم فيه من تطوير ودخول أجهزة جديدة وتوفر جميع فصائل الدم ومشتقاته مشددا على الصيانة الدورية لجميع الأجهزة وأقسام الطوارئ، كما استمع إلى المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وحصر الشكاوى وحلها.

ووجه وكيل الوزارة، بسرعة الانتهاء من تطوير قسم الحضانات والمتابعة الدورية لصيانة الحضانات واستقبال الحالات، وتقديم أفضل خدمة لهم وحث إدارة المستشفى على بذل مزيد من الجهد والعمل على تطوير العمل المستمر داخل المستشفى، والعمل بروح الفريق وتذليل العقبات، من أجل تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.

صحة الغربية يوجه بسرعة الانتهاء تطوير حضانات مستشفى المحلة

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