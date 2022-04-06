سنغافورة تسجل 4467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سنغافورة، اليوم الأربعاء 4 آلاف و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن السلطات سجلت أيضا ثلاث حالات وفاة جديدة، مضيفة أن بين الإصابات الجديدة 96 حالة وافدة من الخارج.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونا و123 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1287 حالة وفاة.



وأعلنت السلطات السنغافورية، اليوم الأربعاء، اعتزامها ضخ حوالي نصف مليار دولار أمريكي لدعم تعافي قطاع السياحة من أزمة وباء فيروس "كورونا" وإعادة اتصالات البلاد بالعالم.

وأوضح وزير الدولة للتجارة والصناعة آلفين تان- في تصريحات أوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية- أن التمويل سيوجه بشكل أساسي لدعم القدرات البشرية وتعويض التكاليف بقطاع السياحة ودعم خطط التعافي خلال السنوات المقبلة.



يشار إلى أن القرار يأتي في أعقاب قرار سنغافورة بإعادة فتح حدودها أمام المسافرين الملقحين بشكل كامل ضد فيروس "كورونا" دون الحاجة للخضوع إلى اختبارات طبية أو عزل صحي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.