رئيس جامعة قناة السويس يتابع المدن الجامعية خلال رمضان

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأنه مع بداية شهر رمضان تم إجراء استعدادات مكثفة بالمدن الجامعية على كافة المستويات سواء المطاعم أو تسكين الطلاب فى ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، مشيراً إلى أن الجامعة وضعت خطة كاملة فيما يخص التغذية وتقديم الوجبات للطلاب والتسكين، وكذلك إجراءات الوقاية من كورونا.

وأكد "مندور" على الانتظام الكامل فى تسكين طلاب المدن الجامعية طوال شهر رمضان، مع تعقيم الغرف والمباني بصورة دورية للوقاية من الفيروس، والحفاظ على الطلاب.



وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أنه يتم تقديم وجبتين للطلاب فى المدينة طوال شهر رمضان الإفطار والسحور.

وواصل تجهيز الوجبات يتم فى المطاعم المركزية وتُقدم للطلاب مغلفة، حيث سيتم تسليم الوجبات لمشرفي المبانى بالمدينة وتسليمها الطلاب، وذلك تجنبا لحدوث أى زحام أو تكدس.

وأعلن رئيس الجامعة أنه سيشارك الطلاب فى حضور الإفطار فى رمضان، وذلك حتى يشعر كل طالب أنه في بيته، وأكد رئيس الجامعة ضرورة الاهتمام الشديد بمستوى الوجبات وتلافي أي ملاحظاتك قد يثيرها أبنائنا الطلاب، وأنه سيتابع بنفسه جودة الوجبات، وسيتم تشكيل مجموعة من شباب أعضاء هيئة التدريس للتواجد بين الطلاب والطالبات لمتابعة ما يتم تقديمه لهم.

وفيما يخص الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان، فأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن إدارة الجامعة تُولى أهتمام كبير بطلابها بالمدن الجامعية خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات، والتى تتطلب كسر حاجز الاغتراب بين الطلاب ونشر التعاون وروح الأسرة داخل المدن الجامعية، ومن هنا يأتي دورنا للترويح عنهم وتعرفيهم بالأنشطة الطلابية وأثرها في بناء شخصية الطالب الجامعي المتميز؛ لما تتركه بداخله من معاني وخبرات تجعله قادرا تكوين شخصية إيجابية مُتفاعله.

ولفت إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق الأسرة، قامت بتنظيم اليوم الترفيهي لطلاب المدن الجامعية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبدالله عامر والإدارة العامة للمدن الجامعية، بإشراف هشام عامر تضمن أنشطة ترفيهية ورياضية واجتماعية.