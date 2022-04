مَن هى رحمة أحمد «مربوحة» زوجة الكبير أوي؟

منذ الظهور الأول للزوجة الجديدة للكبير أوي (مربوحة) في الجزء السادس من المسلسل الشهير، وهى استطاعت أن تخطف الأنظار وأصبحت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وتلعب هذا الدور الفنانة الصاعدة رحمة أحمد فرج.. فمَن هى وما هى أعمالها السابقة؟

١- ولدت الفنانة رحمة أحمد في 8 مايو 1994، وحصلت على بكالوريوس كلية العلوم من جامعة حلوان عام 2017 إلى جانب دراستها في معهد الفنون المسرحية، ونالت جائزة أفضل ممثلة في جامعة حلوان عن عرض «اقتربت النهاية»، للمخرج صلاح الدالي.

٢- بدأت الفنانة الشابة رحمة أحمد مشوارها الفني 2015، من خلال مشاركتها في مسلسل “أريد رجلاً” بجزئيه الأول والثاني، الذي كان من بطولة الفنان إياد نصار وأحمد عبدالعزيز وندى بسيوني.

٤- شاركت رحمة أحمد في مسلسل «ليه لأ»، مع الفنانة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وهاني عادل، كما شاركت في مسلسل “قصر النيل” مع الفنانة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي.

٥- تأتي آخر الأعمال الفنية للفنانة الشابة رحمة أحمد، في العام الماضي من خلال مسلسل « زي القمر» الجزء الثاني، الذي يأتي من بطولة الفنانة درة، صابرين، آيتن عامر، أحمد حلاوة، ومحسن منصور.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 2 والقنوات الناقلة:

ونجحت مجموعة قنوات ON E، في الحصول على حقوق البث الحصري، لمسلسل الكبير أوي 6 بطولة الفنان أحمد مكي، حيث يبث يوميًا على قناة ON E، والإعادة من خلال قناة ON دراما في إطار حرص قنوات ON E، على إسعاد الجماهير المصرية الحريصة على متابعة الجزء السادس من المسلسل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الخمسة السابقة.

جاءت مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 6 والمقرر إذاعتها مساء اليوم في وقت الإفطار، أي في تمام الساعة 6:20 دقيقة، وتكون إعادة الحلقة، الساعة 1:50 دقيقة صباحا، كما تقوم القناة بإعادتها مرة ثالثة، في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

«الكبير أوي 6» بطولة كل من الفنان أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، وليلى عز العرب، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي وهو احدى انتاجات الشركة المتحدة لانتاج الإعلامي وهن من أبرز المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ويتشوّقون لمتابعة أحداثها، مسلسل «الكبير أوي 6»، ما زاد من عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 2 والقنوات الناقلة لها.