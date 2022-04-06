قائد قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى: القوات الجوية التونسية تمتلك قدرات واسعة

أكد قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى، دانيال صديق تراوري، تميز القوات الجوية التونسية وامتلاكها لقدرات عالية وخبرات واسعة، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الأهداف والمهام الخاصة، ومساندة القوات البرية والبحرية المنتشرة هناك.

وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الدفاع التونسية، أن رئيس أركان الجيش التونسي التقى مع قائد القوة الأممية لحفظ السلام بإفريقيا الوسطى على هامش زيارة العمل، وتفقد وحدة المروحيات المنتشرة في جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار.

وأشاد تراروي خلال اللقاء بكفاءة القوّات المسلّحة التونسية والسّمعة الطيّبة التي تحظى بها في الهيئات الأممية، وأنه سعى شخصيا إلى دعم مشاركة تونس في بعثة الأمم المتحدة "MINUSCA"، معربا عن شكره للسّلطات التونسية لاستجابتها الفورية في مشاركة وحدة جوية في جمهورية إفريقيا الوسطى ولقرارها الأخير بنشر سريّة مشاة تونسية هناك.

وأضاف البيان أن اللقاء تضمن الحديث حول مجالات التعاون والمساهمة التونسية في هذه البعثة الأممية.

وثمّنت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، الدعم الأمريكي المتواصل لبلادها خاصة بمجالات الدفاع الوطني والمشروعات التنموية، مؤكدة حرص بلادها على مزيد من تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

وأعربت بودن، خلال لقائها الاثنين، بقصر القصبة مع السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله - عن تقديرها للجهود التي بذلها خلال فترة عمله بتونس من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي دونالد بلوم، امتنانه للدعم الذي قدمته السلطات التونسية خلال فترة عمله، وهو ما مكنه من أداء مهامه في أفضل الظروف.

وأوضح استعداد الجانب الأمريكي مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي وإنجاح تجربتها الديمقراطية في المقام الأوّل، فضلا عن مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.