إبراهيم خالد يتفقد محطات تحلية مياه الآبار بقرى «حياة كريمة» بمطروح

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، بعض المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد لمواقع غرب محافظة مطروح التابعة للشركة.

بدأت الزيارة بتفقد مشروع محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة الحلازين، وهي إحدى المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فيما يخص قطاعي مياه الشرب والصرف بمطروح.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن المشروع ينفذ بتكلفة قدرها ٦ ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية قدرها ١٠٠م٣ في اليوم لخدمة المواطنين بمنطقة الحلازين والقرى والنجوع المحيطة بها غرب مطروح.

كما تفقد رئيس مياه مطروح خلال جولته الميدانية أعمال رفع كفاءة منفذ توزيع المياه "غراب" النجيلة وأعمال إنشاء مركز خدمة العملاء الجديد بالنجيلة، والذي يعد من أحدث مراكز خدمة العملاء المتطورة الموحدة على مستوى الجمهورية، والذي سيتم افتتاحه قريبا في منطقة غرب المحافظة بعد افتتاح ٣ مراكز سابقة في شهر أكتوبر من العام الماضي بمدينتي السلوم والحمام وحى الزهور بمرسى مطروح لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة خدمات التعاقدات وتلقى شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

واختتمت الزيارة الميدانية بالمرور على محطة تحلية مياه الآبار الجديدة بمنطقة شماس قبلي، حيث إنها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإضافة إلى خزان استراتيجي وغراب لتوزيع المياه بتكلفة 6 ملايين جنيه وبطاقة إنتاجية ١٠٠م٣ في اليوم.

جاء ذلك بهدف متابعة الأعمال وتيسير سرعة تنفيذها لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وكان قد استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في فبراير ٢٠٢٢، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بحضور عددا من قيادات شركة المياه.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، جهود شركة المياه في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطات التحلية والخزانات الاستراتيجية لتوفير المياه للمواطنين، بالإضافة إلى موقف مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".