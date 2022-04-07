أزهر السويس يحتفل بمرور 1082 عاما على تأسيس «الأزهر الشريف».. (فيديو)

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة مرور 1082 عامًا هجريًا على تأسيس الأزهر الشريف.

حفلت منصة الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الندوات بمنطقة السويس الأزهرية، برئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الدكتور أحمد حمادي، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي، مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالسويس الدكتور السعدني شويته.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الدكتور أحمد حمادي، إن بعد غد الجمعة السابع من شهر رمضان يصادف مرور 1082 عاما على أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي، أن الأزهر الشريف خرّج للمجتمع المئات من النابغين في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن أبناء الأزهر لا ينبغوا في العلوم الشرعية فحسب، بل تركوا بصمات في العلوم الدنيوية.

وقال مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بمحافظة السويس الدكتور السعدني شويتة، إن الأزهر الشريف كان وسيبقى قبلة طالبي العلم من جميع أنحاء العالم، وأوضح خلال كلمته بعض المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان الكريم.

وتخلل الاحتفالية فقرات ابتهالات وتواشيح دينية نالت إعجاب الحضور، واستحسان المنصة، تلاها عرض لفيلم تسجيلي قدم استعراضا سريعا مبسطا لتاريخ الأزهر الشريف.

وفي نهاية الاحتفالية قدّم الدكتور أحمد حمادي درع منطقة السويس الأزهرية للشيخ ماجد راضي، تكريمًا لجهوده وحرصه على حضور الاحتفالية.