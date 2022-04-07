الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أزهر السويس يحتفل بمرور 1082 عاما على تأسيس «الأزهر الشريف».. (فيديو)

رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس يكرم مدير الأوقاف

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة مرور 1082 عامًا هجريًا على تأسيس الأزهر الشريف.

IMG_٢٠٢٢٠٤٠٦_١٩١٢٥٢٦٤

حفلت منصة الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الندوات بمنطقة السويس الأزهرية، برئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الدكتور أحمد حمادي، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي، مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالسويس الدكتور السعدني شويته.

IMG_٢٠٢٢٠٤٠٦_١٩٢٦٥٥

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الدكتور أحمد حمادي، إن بعد غد الجمعة السابع من شهر رمضان يصادف مرور 1082 عاما على أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر.

IMG_٢٠٢٢٠٤٠٦_١٩١٣٠١٢٨

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي، أن الأزهر الشريف خرّج للمجتمع المئات من النابغين في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن أبناء الأزهر لا ينبغوا في العلوم الشرعية فحسب، بل تركوا بصمات في العلوم الدنيوية.

وقال مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بمحافظة السويس الدكتور السعدني شويتة، إن الأزهر الشريف كان وسيبقى قبلة طالبي العلم من جميع أنحاء العالم، وأوضح خلال كلمته بعض المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان الكريم.

IMG_٢٠٢٢٠٤٠٦_١٩٢٥٤٧

وتخلل الاحتفالية فقرات ابتهالات وتواشيح دينية نالت إعجاب الحضور، واستحسان المنصة، تلاها عرض لفيلم تسجيلي قدم استعراضا سريعا مبسطا لتاريخ الأزهر الشريف.

IMG_٢٠٢٢٠٤٠٦_١٩١٣٠٦٤١

وفي نهاية الاحتفالية قدّم الدكتور أحمد حمادي درع منطقة السويس الأزهرية للشيخ ماجد راضي، تكريمًا لجهوده وحرصه على حضور الاحتفالية.

السويس الأزهر احتفالية ذكرى الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

زغاريد وفرحة.. لحظة وصول المهندس علي أبو القاسم لمطار أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله