الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

احمد مجدي يكشف كواليس تحضير شخصيته في مسلسل المشوار

أحمد مجدي
أحمد مجدي

عبر الفنان أحمد مجدي عن سعادته بردود الأفعال التي قابلها على شخصيته في مسلسل المشوار الذي يعرض هذه الفترة على شاشات التلفاز. 

وروى مجدي، لـ"الدستور" كواليس الشخصية وتحضيرها، وقال نجل المخرج مجدي أحمد علي :"قمت بتحضير كل ذلك بمساعدة المخرج محمد ياسين في ثلاث أيام، والشنب كان من فكرته أيضًا، وشعرت بالقلق في البداية ولكن عند ظهوري في البرومو ورأيت تفاعل الجمهور مع اللوك فرحت بشدة، وتحدثت هاتفيًا مع محمد ياسين وقلت له أنت مخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف".

وعن الصعوبات التي قابلها في التحضير للشخصية قال مجدي: "بالفعل واجهت الكثير من الصعوبات لأن هذا الدور لم اقدمه من قبل ولكني قمت بتحدي نفسي للتخطي كل شئ مقابل نجاح شخصيتي، فأنا اجتهدت بشكل غير طبيعي لإظهار شخصيتي بشكل مشرف أمام الجمهور، وقمت بالجلوس مع الكثير من ضباط الشرطة المتخصصين في مجال الآثار لأخذ منهم تفاصيل معينه، وكل ذلك سيظهر على الشاشة".

ويعرض مسلسل “المشوار” للنجم محمد رمضان على مدار أيام شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناتي DMC الفضائية وDMC DRAMA ومنصة “واتش إت” الرقمية.

ويبث العرض الأول لمسلسل المشوار عبر قناة dmc الفضائية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويبث العرض الثاني للمسلسل عبر قناة “dmc” دراما الفضائية، وذلك في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء.

ويشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، دينا الشربيني، محمد جمعه بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين يظهرون في الحلقات. 

شهر رمضان يشارك في شهر محمد رمضان مجدي أحمد علي دينا الشربيني محمد جمعه ردود الافعال ضباط الشرطة

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