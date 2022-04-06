محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (4): مناقشات مجلس وزراء هشام قنديل تكشف وهم الكوادر الإخوانية

عصام العريان كان واهمًا أن جماعته تستطيع إدارة البلاد بكفاءة كبيرة

هيكل قال إن مستشارى مرسى كلهم من طب وصيدلة والدولة فى حاجة إلى سياسيين

كل الطرق كانت تقود محمد مرسى ورجاله وجماعته إلى نهاية واحدة، وهى الخروج الكبير ليس من الحياة السياسية المصرية فقط، ولكن من الضمير الشعبى المصرى كله.

لقد خدعتنا جماعة الإخوان كثيرًا بحديثها عن امتلاكها كوادر فى كل المجالات، وأن هذه الكوادر تنتظر فقط الفرصة لتثبت أنها قادرة على فعل المستحيلات، وكانوا يحتجون علينا بأن من بينهم أطباء ومهندسين وحاصلين على الدكتوراه فى كل المجالات.

قبل سنوات من وصول الجماعة إلى الحكم فى عامها الأسود الحزين، كنت أتحدث مع القيادى الإخوانى عصام العريان فى مكتبه بالمستوصف الطبى الذى كان يديره فى منطقة العمرانية.

قلت له: لو فرضنا أن الجماعة وصلت إلى السلطة، هل تستطيع أن تقوم بأعباء الحكم فى دولة كبيرة مثل مصر؟

ابتسم عصام العريان ابتسامته التى لم تتجاوز أسنانه، وقال: نحن بتوفيق الله، نستطيع بعد دقيقة واحدة من تولى السلطة أن ندير البلاد بكفاءة تفوق إدارة نظام مبارك بمليون مرة.

غادرت العريان وقتها وأنا على يقين من أن هذه الجماعة تعيش وهمًا كبيرًا، فهى تعتقد أن الشهادات العليا تكفى وحدها لأن تجعل من يحملونها قادرين على العمل.

بعد أن وصلت الجماعة إلى السلطة دفعت بأبنائها ليحتلوا كل مكان فى مفاصل الدولة، وأحاط محمد مرسى نفسه بعدد من المساعدين والمستشارين الذين لم يكن هناك ما يؤهلهم لشغل مناصبهم إلا أنهم ينتمون إلى الإخوان، بصرف النظر عن خبرتهم أو تجربتهم.. أو حتى شهاداتهم العليا.

لفت هذا انتباه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذى قال فى أحد حواراته التليفزيونية: «جزء من الأزمات أن الرئيس جاء من الإخوان وطول عمرهم يريدون السلطة، لكن نظرتهم للسلطة باستمرار عدائية، يتوجسون منها بسبب بعض أخطائهم، لذا ظلت هى الجانب المخيف، والبعبع الكامن من الناحية الثانية، وأمامهم مرسى كرئيس لا بد أن يتعامل، لكننا ننسى تكوين الرجل، وهو باختصاصه العملى بعيد عن السياسة بمعنى إدارة دولة، لقد كان زعيم الإخوان فى برلمان ٢٠٠٥، ولكنه كان فى حدود ما يسمح به مبارك، وكلامه خطابى، وتكوينه فى مرحلة ما بين الوعظ والخطابة، وينظر للمؤسسات بعدائية، ولا أعلم كيف يتعامل مع وزير الداخلية، وأظن أنه عندما يرى ضابطًا ينكمش خوفًا من الاعتقال، وهذا رد فعل طبيعى.

وبعد تعرية مرسى من أى كفاءة سياسية، عمد هيكل إلى تعرية معاونيه ومن يعملون معه، قال عنهم: «المستشارون كلهم طب وصيدلة، وهذه اختصاصات مهمة، لكن الدولة الحديثة تحتاج إلى السياسة والشق الإنسانى والفكرى والمستقبلى».

بدت هذه الحقيقة واضحة لنا فى المشهد العبقرى الذى بدأت به الحلقة الرابعة من «الاختيار ٣».

يجلس رئيس الوزراء هشام قنديل ليناقش وزراءه بحثًا عن حلول للأزمات التى حاصرت المصريين، دون أن تستطيع الجماعة أن تتصدى لها.

وجه هشام قنديل حديثه إلى صلاح عبدالمقصود الذى شغل منصب وزير الإعلام فى حكومته، الذى قال ببساطة إن حل أزمة الكهرباء يمكن أن يأتى من خلال حملة توعية لترشيد الاستهلاك وأن يستغنى الناس عن التكييفات.

كلام صلاح عبدالمقصود لم يكن كلامًا دراميًا فيه مبالغة، بل إنه يتضاءل أمام ما قيل فى الواقع، ولا يمكن مقارنته بما قاله هشام قنديل نفسه، الذى كان يتحدث فى برنامج تليفزيونى، وقال إن الناس يمكن أن تواجه انقطاعات الكهرباء المستمرة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، بأن الأسرة التى تملك أكثر من تكييف، يمكن أن تجلس كلها فى غرفة واحدة ليتم تشغيل تكييف واحد، وبذلك نوفر الكهرباء، وإذا كانت الأسرة لا تملك تكييفًا، فيمكن أن يخفف أفراد الأسرة ملابسهم، وأن يكتفوا بالملابس القطنية.

كان هؤلاء من اختارتهم الجماعة ليكونوا وزراء فى الحكومة، لا رؤية ولا خبرة ولا تجربة ولا قدرة على البحث عن حلول، ولن تكون فى حاجة لأن أقول لك بعد ذلك إنهم لم يكونوا قادرين على تنفيذ أى حل.

الغريب أنهم ومع عجزهم كانوا مضللين أيضًا، فقد حلا لهم أن يخدعوا الناس، أن يخفوا عنهم ما يحدث على الأرض، معتقدين أن الناس يمكن أن ينخدعوا بما يقولونه، أو يصدقوهم لمجرد أنهم يصدرون أنفسهم على أنهم أهل الدين ووكلاء الله على الأرض.

فى اجتماع مجلس الوزراء الذى شهدناه فى «الاختيار ٣» كانت النقاط واضحة فوق الحروف.

وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى تحدث بوضوح وبصراحة بعد أن استمع لاقتراحات أعضاء جماعة الإخوان فى الحكومة.

قال لهم بوضوح: لازم نخلى الشارع المصرى يشارك معانا بكل التحديات، مينفعش نتعامل مع المصريين على أننا أوصياء عليهم، الناس بتشتكى إن الحاجة مش موجودة أصلًا، ودا مش بس فى الكهرباء، دا فى الوقود والصحة والتعليم، إحنا لازم نتكلم مع الشعب بصدق، وإن التحديات أكبر من الحكومة، ولكن مش أكبر من الدولة، ومش أكبر من الشعب.

مبكرًا جدًا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يعرف جيدًا الداء، ويعرف جيدًا الدواء.

كان يرى أن معالجة مشكلة الكهرباء أن تقوم الدولة ببناء محطات جديدة، لأنه ليس من حزب حل المشكلات بترحيلها، بل بمواجهتها ووضع حل جذرى لها.

لم ينتبه الإخوان إلى فكرة وزير الدفاع التى طرحها فى مجلس الوزراء، ولأنهم مأمورون من مكتب الإرشاد، فقد رددوا كلامًا تافهًا باهتًا، وعندما قال هشام قنديل إنهم ليسوا قادرين على تمويل بناء محطات كهرباء جديدة، هزوا رءوسهم جميعًا وقالوا له: تمام.. مضبوط.

لو أن باحثًا منصفًا قرر دراسة محاضر اجتماعات مجلس الوزراء فى عهد هشام قنديل، وجلس ليقرأ على مهل المناقشات التى كانت تدور بين وزراء الإخوان، لعرف دون عناء أن الجماعة كتبت نهايتها بيدها، وأن هؤلاء الذين دفعت بهم إلى واجهة المسرح السياسى لا يستطيعون إدارة محل بقالة، فما بالك بدولة كبيرة مثل مصر.

لقد احتجت الجماعة كثيرًا بأنها تملك كفاءات نادرة فى كل المجالات، لكن الواقع فعلًا أن الإخوان لم يكن لديهم أحد يمكن الاعتماد عليه، لسبب بسيط أن خريجى الطب والهندسة والعلوم من أبنائها ألقوا بأنفسهم فى حضن العلوم الدينية، حيث اختاروا أن يصبحوا فقهاء بدلًا من أن يجتهدوا فى مجالاتهم وتخصصاتهم العلمية، لذلك لم نسمع عن طبيب إخوانى ناجح، أو مهندس إخوانى متميز، أو عالم إخوانى له إنجاز فى أى مجال، وكان طبيعيًا عندما تصل الجماعة إلى السلطة وتصبح وجهًا لوجه مع مسئولية الحكومة أن تظهر عورتها كاملة.

مشهد اجتماع مجلس الوزراء فى «الاختيار ٣» كانت فيه إشارات كثيرة.

الإشارة الأولى أن المواطن عبدالفتاح السيسى لم يتغير أبدًا، كلامه الذى كان يقوله وهو وزير دفاع هو نفسه الذى لا يزال يقوله وهو رئيس جمهورية، فبعد أن أصبحت المسئولية كاملة على كتفيه، لم يعتمد على حلول إنشائية، بل يواجه الأزمات من جذورها، كما أنه كما طالب حكومة الإخوان بمصارحة الناس، يصارح الشعب بالتحديات التى تواجه الدولة، لأنه يعرف أنه لن يعبر من أى أزمة إلا إذا كان الشعب بجواره.

الإشارة الثانية أننا بالفعل لم نكن نعرف كثيرًا مما يدور فى الغرف المغلقة، وأعتقد أن الفضل الأكبر لمسلسل «الاختيار» ليس هذا العام فقط، ولكن فى العامين السابقين، لأنه يضع أيدينا على ما حدث فعلًا، وكان كثير من الناس لا يتخيلونه.. لأن ما جرى فى مصر كان يفوق الخيال.

منذ اللحظة الأولى وبينما كانت الجماعة تروج أن اختيار عبدالفتاح السيسى وزيرًا للدفاع يأتى متفقًا مع توجهاتها وأهدافها، كان عبدالفتاح السيسى نفسه يعلن أن ولاءه الأول والأخير لمصر، وهو ما كان متسقًا مع عقيدته التى تربى عليها فى القوات المسلحة.

وقد جرى فى مجلس الوزراء نفسه ما أكد للوزراء من غير الإخوان أن عبدالفتاح السيسى لا ينتمى إلى الجماعة، ولا هواه يوافق هواها.

فى ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢ أصدر وزير الدفاع قرارًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة ٥ كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٠.

شمل قرار السيسى الذى حمل رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٢ أيضًا حظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.

أدركت جماعة الإخوان مقصد وزير الدفاع جيدًا، فبدأت فى التحرك ضده، حرضت مشايخ سيناء ضده، فعندما ذهبوا إلى محمد مرسى قال لهم: اذهبوا إلى السيسى وما تتوصلون إليه من حلول معه لن أكون ضدها.

كان مرسى يرمى بكرة النار فى طريق وزير الدفاع، لكن السيسى أطفأها بمجرد وصولها إليه، شرح لمشايخ سيناء الغاضبين من القرار دوافعه ومخاوفه مما يقوم به الإخوان، ولم يخرجوا من مكتبه إلا بعد أن وعدوه بالتأييد ودعم قراره وموقفه.

فى مجلس الوزراء حاول وزراء الإخوان حصار عبدالفتاح السيسى فى اجتماع المجلس الذى أعقب القرار مباشرة، التف عدد منهم حوله، ناقشوه بحدة، رفضوا قراره، وطالبوه بأن يتراجع عنه على الفور.

ظل السيسى صامتًا تمامًا، لم يرد على أحد منهم، كان الوزراء الآخرون الذين لا ينتمون إلى الجماعة، لكنهم دخلوا الحكومة فى محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه يرقبون الموقف بتوتر وقلق، كان بعضهم يعتقد أن السيسى ينتمى بالفعل إلى الجماعة، وأن هذا الخلاف الذى يرونه أمامهم سرعان ما سينتهى.

المفاجأة أن الخلاف لم ينته، ثار السيسى الذى كان يلتزم الهدوء فى كل اجتماعات مجلس الوزراء، وعلا صوته، وصرخ فى وجه وزراء الإخوان، قائلًا لهم إنه وزير الدفاع، ولن يسمح لأحد أن يمس الأمن القومى المصرى مهما كان منصبه أو نفوذه أو قوته.

دفعت المفاجأة التى كانت سعيدة جدًا بالنسبة للوزراء من خارج الجماعة أن يتبادلوا الرسائل القصيرة على هواتفهم المحمولة، وكان نص الرسالة التى كتبها أحدهم وأرسلها إلى الآخرين: «الحمد لله عبدالفتاح السيسى مطلعش إخوان».