لا يفوتك هذا المساء| ميزانية جديدة من مجلس الوزراء للقمح وعقوبات على بنات «بوتين»

نشرة لايفوتك هذا المساء

شهد مساء اليوم الأربعاء، السادس من أبريل، أحداث عديدة شغلت بال المواطنين، ويرصد “الدستور” في نشرة “لا يفوتك هذا المساء” أبرز تلك الأحداث في السطور الأتية.

رئيس الوزراء: 1.1 مليار جنيه «دفعة مقدمة» لتمويل شراء القمح المحلي

تناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً على المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي، وكذا حدوث نقص في سلاسل الإمداد، مشيراً إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا في هذا السياق إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً فى هذا الصدد أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعاً.( التفاصيل)

أمريكا تفرض عقوبات على ابنتى بوتين وتتعهد بمعاقبة بنك سيبربنك الروسى

مازالت روسيا تُعاقب من قبل الغرب على هجماتها على أوكرانيا، وكان ضمن ذلك تعهد واشنطن بأنها ستعاقب بنك "سيبربنك" الروسي الذي يمثل ثلث القطاع المصرفي الروسي، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن سيوقع أمرًا تنفيذيًا يمنع أي استثمارات جديدة في روسيا.

وقال المسئول ذاته إن الولايات المتحدة ستصعد العقوبات على روسيا وستحظر أكبر بنوكها.

من جهتها، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا، معلنة فرض عقوبات إضافية على روسيا.

ونوهت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم" مشيرة إلى أنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وإليكم (التفاصيل)

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة 18% بنك مصر

بدأ المواطنون الراغبون في شراء الشهادات الادخارية التي أصدرها البنك المركزي من خلال بنكي " الأهلي" و"مصر" في السؤال عن موعد انتهاء إصدارها، نستعرض في التقرير التالي آخر موعد لشهادة 18%؛ إذ يستمر البحث عن آخر موعد لشراء شهادات البنك الاهلى وبنك مصر.. سؤال يتصدر الكلمات البحثية عبر محرك البحث الشهير جوجل، ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء شراء شهادات الادخار 18% من بنكي مصر والبنك الأهلي المصري.

وبدأت عمليات شراء شهادات الإدخار الـ18%، في 21 مارس 2022؛ حيث يجرى داخل البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية سنوية، وأصدر بنك مصر شهادة طلعت حرب، ذات عائد شهري بلغ 18%، تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن شراؤها للأفراد والقصّر والاقتراض بضمانها وإصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، كما تستطيع استردادها بعد مضي 6 أشهر فقط على الشراء، اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ إتمام عملية الشراء من البنكين الشهيرين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وإليكم ( التفاصيل )

«التموين» ترد على الجدل المثار بشأن شوكولاتة «كيندر»

على غرار الشوكولاتة الألمانية أثارت بيضة “كيندر” التي يعشقها ملايين الأطفال الجدل، بعد تسببها بعدوى السامونيلا، وصرح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبدالمنعم خليل، عن موقف الوزارة من الأخبار المتداولة عن شوكولاتة “كيندر” المستوردة، والمخصصة للأطفال، مشيرًا إلى أنه سيتم سحب عينات من السوق لإرسالها إلى وزارة الصحة للتأكد من أنها تحتوي على بكتيريا “السالمونيلا” من عدمه.

وأوضح “خليل”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن “جميع الشحنات القادمة من الخارج تخضع للعديد من التحاليل قبل تداولها فى الأسواق، وهناك 5 جهات تشترك في هذه التحاليل، وهي: وزارة الصحة والطب البيطري والحجر الصحي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لافتًا إلى أن ”كل جهة تأخذ المنتج برقم سري مختلف عن الجهة الأخرى، وفي النهاية فى حالة مطابقة المنتج المواصفات القياسية المصرية يحصل على شهادة الإفراج ويتم طرحه فى السوق، ولكن فى حالة عدم مطابقته يرد المنتج مرة أخرى لبلد الاستيراد، إليكم ( التفاصيل )