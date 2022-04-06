هل تنصلت الحكومة الأسترالية من واجبات مواجهة آثار فيضانات الشمال؟

قال مجلس التأمين الأسترالي، إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها التنصل من مسئوليتها الخاصة بالقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، بعد أن رفض سكوت موريسون طلبًا من حكومة كوينزلاند؛ للمساعدة في تمويل استجابة للفيضانات بقيمة 741 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، كتب رئيس الوزراء في كوينزلاند، أناستاسيا بالاشتشوك، إلى موريسون في 19 مارس الماضي يطلب فيه وضع نصفين في الحزمة - التي صُممت لدفع تكاليف التعديل التحديثي أو رفع المنزل أو إعادة الشراء الطوعي للمنازل المتضررة من الفيضانات.

وتابعت: أنه في رد تم تلقيه الليلة الماضية، قال رئيس الوزراء، إن البرامج لن تحظى بدعم الكومنولث، وقال موريسون، إن مثل هذه الإجراءات كانت "خارج نطاق" البرامج الفيدرالية للتعافي من الكوارث، ومسئولية حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وكتب موريسون: "يمكن أن تمول هذه البرامج ويتم تسليمها مباشرة من قبل حكومة كوينزلاند بنفس الطريقة التي يمول بها الكومنولث بالكامل عناصر مهمة من مساهمتنا الخاصة".

وأكدت الصحيفة أنه بحلول اليوم الأربعاء، أصدر مجلس التأمين الأسترالي ICA بيانًا انتقد فيه قرار الحكومة الفيدرالية بعدم المساعدة في تمويل حزمة مواجهة اثار الكوارث التي تسببت فيها الفيضانات.

وتابعت أنه في شهر فبراير الماضي، أصدرت إدارة الهجرة والجنسية تقريرًا يدعو إلى استثمار 726 مليون دولار بشكل مشترك من قبل حكومة كوينزلاند والحكومات الفيدرالية على مدى خمس سنوات، وقد رحبت بتمويل القدرة على الصمود عندما أعلنت حكومة كوينزلاند عن ذلك.

وقال أندرو هول، الرئيس التنفيذي لـ ICA"مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في التأثير على الساحل الشرقي، فإن فشل الحكومة الفيدرالية في مضاهاة استثمارات كوينزلاند في تدابير تحسين حماية الأسرة والمجتمع ضد الطقس القاسي أمر مخيب للآمال وقصر نظر.

وتابع "إذا كان لأستراليا أن تكون جادة بشأن تحسين قدرتنا على الصمود في وجه الفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير، فيجب على جميع مستويات الحكومة المساهمة".