بعد انتشاره السريع.. خبراء يكشفون خطورة البديل الثاني لمتغير «أوميكرون»

يمثل البديل الجديد لفيروس كورونا “BA.2 ” الآن 72 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة بالمرض.

وبحسب شبكة "ان بي سي" الأمريكية، فإنه على الرغم من أن البديل قد تجاوز المتحور الأول لأوميكرون BA.1 في الولايات المتحدة، إلا أن الحالات لا تزال منخفضة على المستوى الوطني.

وأضافت أن البديل BA.2 لمتغير اوميكرون مستمر في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو يمثل الآن حوالي 72 بالمائة من جميع حالات الاصابة بفيروس كورونا الجديدة، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC.

وتابعت الشبكة ان تقدير CDC الجديد ارتفع من حوالي 55 في المائة قبل أسبوع، عندما أصبح المتغير، الذي يُعتقد أنه أكثر عدوى من السلالة الأصلية من اوميكرون، وهو البديل السائد لفيروس كورونا المنتشر في البلاد.

واضافت انه على الرغم من انتشاره ، لا يرى خبراء الصحة أي سبب يدعو للقلق في الولايات المتحدة.

وتابعت أن الخبراء غير قلقين من المتغير الجديد لأنه لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر حدة من سلالة أوميكرون الأصلية ولأن المستوى العالي من المناعة في البلاد بسبب اللقاحات والعدوات السابقة من غير المرجح أن تجعله تهديدًا كبيرًا.

وقال الدكتور كريستوفر موراي ، أستاذ علوم المقاييس الصحية في جامعة واشنطن ومدير معهد القياسات الصحية والتقييم: "لن أكون قلقًا للغاية بشأن درجة المتغير الثاني لأوميكرون".

وأكدت الشبكة أن الارتفاع المفاجئ في حالات BA.2 في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم الشهر الماضي قد أثار مخاوف بين بعض خبراء الصحة والمسئولين من أن الولايات المتحدة قد تشهد ارتفاعًا مقلقًا في الحالات أيضًا.

وتابعت أنه مع ذلك، لا يزال عدد حالات فيروس كورونا منخفضًا في البلاد - اعتبارًا من يوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط ​​حالات الإصابة بفيروس كورونا لمدة سبعة أيام حوالي 29 الف ، بانخفاض 19 بالمائة عن الأسبوعين الماضيين، وفقا لأحدث الإحصائيات.

قال مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، في مؤتمر صحفي إن أعداد الحالات تتزايد في حفنة من المقاطعات، لكن معظم الناس في البلاد يعيشون في مناطق ذات انتشار مجتمعي منخفض، بينما تتزايد أعداد الحالات في المقاطعات الواقعة في الشمال الشرقي على وجه الخصوص.