محافظ الغربية يجتمع بكبار تجار الخضر والفاكهة لمناقشة ضبط الأسعار

اجتمع طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مع كبار تجار الخضروات والفاكهة بالغربية، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، وذلك لمناقشة آليات ضبط الأسعار والتعاون مع المحافظة في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة سواء داخل الأسواق العامة أو داخل المنافذ الثابتة والمتحركة التي وفرتها المحافظة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأطلع المحافظ على التقرير الخاص بالأسعار اليومية للخضر والفاكهة الذي أعدته إدارة الرصد بالديوان، مؤكداً أنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية أسعار الخضر والفاكهة، ومدى توافرها في الأسواق، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى كافة المراكز والمدن.

وأضاف رحمي أن المحافظة تعمل جاهدة بكافة أجهزتها التنفيذية من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

ومن جانبهم أعرب التجار عن سعادتهم لعقد هذا الاجتماع مشيرين إلى بدء انخفاض الأسعار بداية من هذا الأسبوع بسبب توافر المعروض وانخفاض درجات الحرارة التي لا تسمح بتخزين الخضروات والفاكهة.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام على مدار الأيام السابقة بزيارات تفقدية لعدد من الصوامع وأماكن تخزين القمح، مضارب الأرز، شركات إنتاج الزيوت الشوادر ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة في كافة مراكز ومدن المحافظة، وأجرى العديد من الاجتماعات من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسعار داخل نطاق المحافظة.