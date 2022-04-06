نادي أدب آفاق اشتراكية يبدأ الأحد أولى أمسياته الرمضانية

يبدأ نادي أدب آفاق اشتراكية برنامجه الرمضاني، في التاسعة من مساء الأحد المقبل 10 أبريل 2022، ويستهله بالأمسية الشعرية الموسيقية الأولى.

يشارك في الأمسية الشعراء: ياسر الزيات وفاطمة وهيدي وابتسام أبو سعدة، فيما يصحبهما الموسيقار فايد عبد العزيز مع ظهور خاص للمطربة منى رجب.

يدير اللقاء الشاعر مصطفى الجارحي بإشراف الكاتبة بهيجة حسين وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب.

يذكر أن الأمسية الثانية، يوم الأحد 17 أبريل، تستضيف الشعراء: سعيد شحاتة وياسر سالم وحبيبة الزين، فضلًا عن الموسيقار مصطفى رزق.. فيما تستضيف الأمسية الثالثة، يوم الأحد 24 أبريل، الشعراء: أحمد الجعفري ورشا عمران ورضا أحمد وأميرة طوسون، بصحبة الموسيقار أحمد إسماعيل.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.