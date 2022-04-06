ياللّي بتحسد.. حكاية أغنية إسماعيل يس عن شهر رمضان

قدمت الإذاعة المصرية منذ بداية إنشائها في 31 مايو 1934 العديد من الأغاني والألحان الخاصة المتعلقة بشهر رمضان.

واهتم الفنانون بأغنيات شهر رمضان، فقدم الفنان كارم محمود "مرحب شهر الصوم" والفنان محمد قنديل قدم "والله بعوده يارمضان"، وغنت ثريا حلمي "رمضان كريم"، وغنت الفنانة نجاة الصغيرة "شهر الصوم" وغنى الفنان محمد عبد المطلب أغنيته الشهيرة "رمضان جانا" و غنى الفنان محمد قنديل "شهر الخيرات"، وقدم الفنان الكبير الراحل إسماعيل ياسين قدم أغنية لشهر رمضان الكريم، وهي أغنية "خيرات رمضان".

واشتهر إسماعيل ياسين بأداء المونولوجات الغنائية، وقرر تقديم أغنية لشهر رمضان، وهي أغنية "خيرات رمضان"، والتى كانت ضمن ألبومه "ياللى بتحسد"، إنتاج شركة "القاهرة للصوتيات والمرئيات"، وهي من كلمات مصطفى عبده، ولحن عزت الجاهلى.

ورصدت الأغنية مظاهر الاحتفال بحلول شهر رمضان، خاصة في المناطق الشعبية، حيث التقاليد والطقوس الروحانية القديمة.

تقول كلمات الأغنية: "الحاج أمين قال للصايمين أنا عندى التين والقمر الدين، الشيخ رضوان دخل الدكان واشترى م الخير أشكال وألوان، وطلع فرحان يدعى لرمضان ومعاه التين والقمر الدين، الشيخ رضوان خد لولاده أربع فوانيس، هيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس، يا جمالهم ساعة ما نشوفهم رايحين جايين، ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس، والفرح يبان ع الشيخ رضوان ويعود بخياله سنين وسنين، راجع فرحان يدعى لرمضان ومعاه التين والقمر الدين، الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال خد منه قطايف وكنافة ودفعله ريال، وطلع من عنده مش عارف راح يمشى إزاى، من كتر الخير متهيأله ينده شيال، والشيخ رضوان رمز وعنوان للخير فى بلادنا وللملايين، راجع فرحان يدعى لرمضان ومعاه التين والقمر الدين".

وبينما كان الرئيس محمد أنور السادات يفكر في تكريمه فقد وافته المنية في 24 مايو 1972 إثر أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف ولذلك كان يسمى (بالمضحك الحزين) فرغم أن أكثر أفلامه كوميدية ومضحكة إلا أنه كان يعيش حزينا وخاصة آخر أيام عمره.

كان آخر فيلم يصوره الفنان إسماعيل ياسين كاملًا "نص مليون جنيه".