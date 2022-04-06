تأكيد خليجي على دور المنظمات الدولية في دعم جهود التنمية باليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، الأربعاء، أهمية مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في دعم جهود التنمية والمساعدات الإنسانية باليمن.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده الحجرف اليوم في الرياض مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لليمن تانيا ميير، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون عصام أبو سليمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

نوه الحجرف بوجود وفد البنك الدولي ومشاركته في بعض مسارات المشاورات اليمنية - اليمنية الجارية برعاية مجلس التعاون، مؤكدا على دور البنك الدولي ومساهماته في دعم واستقرار اليمن وإعادة السلام لأبنائه، وأهمية الاستفادة من المشاورات اليمنية لتعزيز ودفع مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والاجتماعية في اليمن.

وأفادت الوكالة بأن اللقاء بحث مجالات التعاون بين مجلس التعاون والبنك الدولي من خلال الدراسات المشتركة والأوراق البحثية والفرق الفنية، إضافة إلى الاستفادة الجماعية لتعزيز سبل التنمية وتدفقات المعونة والتمويل لليمن.