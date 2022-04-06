الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمون بقذف سيارات بورسعيد بأكياس المياه: «كنا بنهزر»

المتهم
المتهم

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية من خلال الاستماع إلى أقوال المتهمين بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدى السيارات، بحي الزهور ببورسعيد عقب ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو.

على "فيسبوك"، تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

بالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة خلال اجتماع قطع فحص ملابس الداخلية على فيس التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بورسعيد استهداف

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وائل لطفي

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