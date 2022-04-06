الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى الهرم

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالهرم، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار لجوهر الحشيش والترامادول المخدر، كما أحرز بغير ترخيص مسدس محدث صوت في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد عقيد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية وأبلغه قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فقام المصدر السري بإجراء التعارف فيما بينهم وانتقل إليه وبرفقة الشاهد الثاني، وقام بإجراء عملية بيع وشراء معه فأبصر المضبوطات وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإحرازه المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمسدس الصوت بقصد استعراض قوته أثناء بيع المواد المخدرة.

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وائل لطفي

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