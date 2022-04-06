ضبط 4 أشخاص ضمن حملات أمنية على المتطرفين في ألمانيا

ألقت السلطات الأمنية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، القبض على 4 أشخاص ممن يمارسون رياضات قتالية في مدينة "آيزناخ" وسط البلاد، للاشتباه في انتمائهم لتنظيم متطرف باسم "باسمكومبات 18".

وصرحت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه بجنوب البلاد- حسبما نقلت قناة "إيه أر ديه" الألمانية، بأن ذلك جاء خلال حملة للقبض على متطرفين يمينيين مشتبه بهم في 11 ولاية، مشيرة إلى أن هناك 50 مشتبهًا بهم على مستوى ألمانيا في إطار هذه الحملة، توجه إليهم تهم بالتخطيط بالقيام بأعمال عنف ضد يساريين معروفين.

ومنذ عام 2019، تُجرى تحقيقات ضد مجموعة "قسم الأسلحة النووية"، وهي الفرع الألماني لتنظيم يميني متطرف مؤسس في الولايات المتحدة.