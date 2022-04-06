ورطة جديدة لـ«جونسون».. صور فضيحة بارتيجيت تضعه في تحدي شعبي جديد

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية ان مجلس الوزراء رفض الكشف عن أي صور التقطها المصورون الرسميون في داونينج ستريت للتجمعات غير القانونية التي عقدت داخل داونينج ستريت، مما دفع حزب العمال إلى دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الكشف عن هذه الصور ونشرها.

وتابعت أن مكتب مجلس الوزراء رفض تأكيد أو نفي وجود أي صور للأحداث التي عقدت في غرفة مجلس الوزراء، وحفلة أخرى أقيمت في داونينج ستريت وعلاقاتها برئيس الوزراء، بعد أن طُلبت الصور الرسمية للتجمعات بموجب قوانين حرية المعلومات.

وقال مجلس الوزراء إن الكشف عن مثل هذه المعلومات قد يضر بالتحقيق ويتعارض مع مبدأ "الإنصاف" بموجب لوائح حماية البيانات.

وأكدت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن أن الصور التي التقطها المصورون الرسميون الممولون من دافعي الضرائب لداونينج ستريت هي من بين الأدلة التي تم تسليمها إلى الموظفة المدنية سو جراي لتحقيقها في الأطراف، بما في ذلك أحد تجمع عيد ميلاد جونسون في 19 يونيو 2020، حيث يُزعم أنه كان يمسك بيرة خلال الحفل.

وتابعت أنه يتم تمويل مصور داونينج ستريت من قبل دافعي الضرائب.

وقال حزب العمال: "يحق للجمهور مشاهدة الصور التي دفعت ثمنها أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، ويمنع نشرهم فيما يحاول بوريس جونسون التستر على خرقه لقواعده".

وتابع الحزب المعارض "نظرًا لأن هذه الحكومة تفرض زيادات ضريبية على الأسر العاملة أثناء أزمة تكلفة المعيشة، فإن أقل ما يمكنهم فعله هو أن يكونوا صادقين بشأن ما يتم إنفاق هذه الأموال عليه، يجب أن يكون بوريس جونسون نظيفًا وينشر هذه الصور".

وأكدت الصحيفة أن هذا جاء في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لانتقادات شديدة بسبب افتقارها للشفافية بشأن من تم تغريمه بسبب فضيحة بارتيجيت.

