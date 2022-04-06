تأييد المنع من التصرف لمتهمى «قضية الكفن»

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأييد قرار المنع من التصرف في أموال عائلة المرغنية على خلفية واقعة الكفن في عين شمس، الصادر من النائب العام وذلك بعد رفض استئنافهم على القرار الصادر من المحكمة.



تضمنت قضية الكفن 34 متهمًا باحتجاز رجل أعمال ونجله وشقيقه، وتصويرهم خلال تقديمهم الكفن، وإرهابهم من خلال حملهم أسلحة نارية، وإذلالهم بإجبار أحدهم على تقبيل قدم سيدة، ومواجهة الشرطة وإشهار بندقية في وجه رئيس مباحث عين شمس.



كانت كشفت التحقيقات في القضية أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملين بمركب نِيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة وروّعوا مَن فيه وأتلفوه.