الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد المنع من التصرف لمتهمى «قضية الكفن»

الكفن
الكفن

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأييد قرار المنع من التصرف في أموال عائلة المرغنية على خلفية واقعة الكفن في عين شمس، الصادر من النائب العام وذلك بعد رفض استئنافهم على القرار الصادر من المحكمة.

تضمنت قضية الكفن 34 متهمًا باحتجاز رجل أعمال ونجله وشقيقه، وتصويرهم خلال تقديمهم الكفن، وإرهابهم من خلال حملهم أسلحة نارية، وإذلالهم بإجبار أحدهم على تقبيل قدم سيدة، ومواجهة الشرطة وإشهار بندقية في وجه رئيس مباحث عين شمس.

كانت كشفت التحقيقات في القضية أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملين بمركب نِيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة وروّعوا مَن فيه وأتلفوه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

«التموين» ترد على الجدل المثار بشأن شوكولاتة «كيندر»

«تعدد الزوجات» يشترط موافقة محكمة الأسرة.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

الإعدام لشخصين والسجن 15 عامًا لآخر.. إسدال الستار على قضية «فتاة المول»

جدول مواعيد البنوك في رمضان 2022.. وأيام الإجازات الرسمية للقطاع المصرفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت استمرار للعدوان الإسرائيلى الرسمى