الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022 وفقاً لوزارة التربية والتعليم

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر حاليا كافة محركات البحث العالمي والمنصات الإلكترونية عقب تناقل أخبار واردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم مواعيد الامتحانات.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 لجميع المراحل التعليمية وكيفية الحصول على نتائج الطلاب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن فكرة تبكير انعقاد امتحانات طلاب صفوف النقل بمحافظة القاهرة يوم 18 إبريل الجاري (الدور الأول) مجرد مقترح فقط لموعد الامتحانات وليس قرارا نهائيا وأن جميع الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقا والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في 7 مايو المقبل 2022 وبذلك لا يكون هناك أي تعديل في مواعيد العام الدراسي.

كانت هناك حالة من الغضب بين أولياء الأمور عقب كشف المديرية عن مواعيد مقترحة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل عقب انتهاء اجازة عيد الفطر مباشرة.

موعد امتحانات الطلاب في الترم الثاني

تجرى امتحانات الدور الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو 2022 المقبل لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في مدار الحكومة والتجريبي والقومي والخاص فيما تعقد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية يوم 21 مايو 2022 وتعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية يوم 11 يونيو المقبل.

وستعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل إجراء امتحانات طلاب الثانوية العامة وكيفية إجراؤها في المدارس وفقا للإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار خطر عدوى كورونا المستجد كوفيد- 19 وكان قد استمر الفصل الدراسي الثاني قرابة 34 أسبوعا بما يعادل 97 يوما دراسيا تم شرح المناهج المقررها خلالها.

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كيفية الحصول على نتائج الطلاب إلكترونيا

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 تيسر حتى الآن وفقا لكافة المواعيد التي تم اعتمادها وزارة التربية والتعليم مسبقا ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم إلكترونيا من خلال هذا اللينك (من هنا) عقب إدخال البيانات المطلوبة عن الطالب والصف الدراسي والمدرسة المقيدة بها الإدارة التعليمية ورقم جلوس الطالب في الامتحانات المدرسية.