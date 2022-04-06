كوريا الجنوبية تدعو للتعاون مع الصين لتحقيق الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية

دعا رئيس الفريق الانتقالي الرئاسي الكوري الجنوبي "آن تشول-سو"، اليوم الأربعاء، للتعاون مع الصين لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

واستعرض خلال لقائه مع السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هاي مينغ"، العلاقات الثنائية في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية على خلفية برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، موضحًا أن من أكثر المخاوف الحالية هو أن كوريا الشمالية أجرت (مؤخرا) تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وتظهر مؤشرات على أن التوترات ستتصاعد".

وأشار رئيس الفريق الانتقالي للسعي لطلب التعاون الكثير من الصين بشأن هذه القضايا على أساس التفاهم المشترك بأن تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية سيكون مفيدا للغاية للمصالح الوطنية لكل من كوريا الجنوبية والصين.

ومن جهته، أوضح السفير الصيني أن مبدأ الصين ثابت بشأن نزع السلاح النووي والحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية بأي ثمن، وحل القضية من خلال الحوار.

وأعرب عن قلقه إزاء ظهور المشاعر المعادية للصين وكوريا الجنوبية في كل منهما، موضحا أن هذه القضايا يجب أن "تدار بشكل جيد، وأنه سعيد بلقاء رئيس الفريق الانتقالي الرئاسي الكوري الجنوبي، مؤكدا أهمية تطوير علاقات ثنائية مستقرة موجهة نحو المستقبل، موضحا سعيه لتحقيق هذا الهدف.