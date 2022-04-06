الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

القومي للمرأة يشكر «الأعلى للإعلام» على إيقاف عرض إعلان وحذف مشاهد درامية

القومي للمرأة
القومي للمرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للإعلام، على قراره بوقف عرض أحد الإعلانات والتوجيه بتعديل إعلان آخر، وحذف مشاهد من مسلسل، في أول أيام شهر رمضان المعظم. 

 وقال الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، إن هذه الأعمال قد خالفت عددًا من المعايير التي وردت في الأكواد الأخلاقية الإعلامية وأثارت استياء الجمهور، وأكدت حرص لجنة الإعلام بالمجلس على تعزيز القيم الحاكمة للمجتمع حفاظًا على الأسرة المصرية. 

 ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة قد أعلن منذ أيام عن انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر لرمضان 2022 برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، وتم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات.

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