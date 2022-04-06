الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد تطوير مرسى قصر محمد علي بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

 أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لأعمال تطوير مرسى قصر محمد علي بمدينة شبرا الخيمة، والذي تم الإنتهاء من تطويره بنسبة 96%، حيث تم الانتهاء من عمل مرسى للمراكب لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه.

وشدد المحافظ على دفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرسى وتسليمه لكونه مشروعا قوميا هاما سيضع المحافظة على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد علي أمام الزائرين، مؤكدا على المتابعة الجيدة للطريق العام والمنطقة المحيطة بالقصر والحديقة المقابلة للمرسي.

ووجه المحافظ بالاهتمام بالأشجار ومتابعة الحديقة أولا بأول لمنع إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين.

كما تابع "المحافظ" أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة بمدينة الخصوص والخانكة للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانياً بموقع الإزالة مشدداً  على المقاولين برفع مخلفات الإزالة أولاً بأول.

 وأوضح "الهجان" أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة سوف تساهم في رفع كفاءة  وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري. 

القليوبية شبرا الخيمة محافظ القليوبية الخريطة السياحية اللواء عبد الحميد الهجان قصر محمد علي

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