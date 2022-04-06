ضبط 6 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة فى القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم سلاحان ناريان وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 190 جرامًا من مخدر الهيروين، و50 جرامًا من مخدر الحشيش، و25 جرامًا من مخدر البودر، و100 جرام من مخدر الكوكايين، و356 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.