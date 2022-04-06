مقتل شاب على يد جيرانه بسبب لهو الأطفال في الشرقية

لقى شاب مصرعه، قبل ساعات؛ متأثرًا بإصابته بنزيف داخلى بالمخ جراء تعرضه للضرب على يد عدد من جيرانه فى مشاجرة بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية فى مديرية أمن الشرقية، يفيد بشأن ما تبلغ لمأمور قسم شرطة بلبيس بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد كمال نبهان"، 34 عامًا، مُقيم بنطاق ودائرة قسم شرطة بلبيس، فى حالة غيبوبة تامة، فيما تبين حاجة الحالة إلى التحويل إلى المستشفى الجامعي، ولقى المصاب مصرعه قبل ساعات متأثرًا بإصاباته.

بالانتقال والفحص وسؤال أسرة المصاب اتهموا كلًا من: فهد د ط، وإبراهيم ع، ومحمد د، جيرانهم بذات المنطقة، بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بواسطة كوريك، ما تسبب فى إصاباته التى أودت بحياته، وذلك إثر نشوب مشاجرة سببها الأطفال بين الطرفين.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4405 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة بلبيس صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.